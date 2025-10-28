【阪神主力選手「虎の巻」】#4阪神主力選手「虎の巻」【佐藤輝明】飛躍のウラにレジェンド金本知憲との共通項…スコアラー目線で徹底分析1977年ドラフト5位で内野手として阪神入団、引退直後の82年から昨年まで43年間にわたり、スコアラーとしてチームを支えた飯田正男氏（66）。氏の野球観が大きく変わったのは、99年の野村克也監督の就任だった。前年の98年までヤクルトで9年間指揮を執り、3度の日本一、4度のリーグ優勝を達成