日本シリーズを戦う博多の一軍選手、フェニックス・リーグに参加している宮崎の二軍選手の間では、ソフトバンクとの頂上決戦以外にも気になることがあるという。【ドラフト家庭の事情2020】阪神1位佐藤輝明 柳田2世を生んだ講道館杯優勝柔道家のDNA「次の二軍監督です」と、コーチ経験のある球団OBが、こう言う。「平田勝男二軍監督は今季で契約が満了し、退任するとみられている。後任人事は藤川球児監督の意見が重視されると聞