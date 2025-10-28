李在明大統領と日本の高市早苗首相の初の首脳会談を30日に開催する方向で両国政府が調整していると朝日新聞が28日に報道した。高市首相は韓国の慶州（キョンジュ）で31日から始まるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議出席に向け30日に韓国を訪れ李大統領と会談すると予想される。李大統領は21日に高市首相が就任すると、フェイスブックを通じ「近くAPEC首脳会議が開催される慶州で直接会って建設的対話ができることを待ちこ