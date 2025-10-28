全国の病院の7割が赤字に陥り、倒産が相次ぐ中、診療所（医院・クリニック）を営む「町のお医者さん」も経営危機に苦しんでいる。高い保険料を払っているのに医療サービスを受けられない「医療崩壊」が現実味を帯びてきた。【もっと読む】高市自維政権で進む病人・弱者切り捨て…医療費削減ありき「病床11万床潰し」すでに3党合意の非情24日に国会内で開かれた立憲民主党の社会保障改革総合調査会・厚生労働部門合同会議。医療