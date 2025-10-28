ジャーナリストの田原総一朗氏（91）は10月26日、自身のXに動画を投稿し、BS朝日「激論！クロスファイア」での高市早苗首相に対する不適切発言について改めて謝罪した。田原氏は、19日放送の同番組で選択的夫婦別姓についての議論のなか、反対する高市首相を批判するゲストの辻元清美議員、福島瑞穂議員に対して「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」と発言。その後、同局から厳重注意を受け、23日には自身のXで「発言の主