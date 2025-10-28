【増田俊也 口述クロニクル】#55【前回を読む】「時代に挑んだ男」加納典明（54）共感されないことに快感がある。やばいでしょ、1億総共感の社会は作家・増田俊也氏による新連載スタート。各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。第1弾は写真家の加納典明氏です。◇◇◇増田「小説を読む人が減ったのはやっぱりスマホの影響が大きいでしょうね。ほんの15年前は電車や地下鉄のなかでみんな文