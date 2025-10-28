俳優の柴咲コウが28日までに、自身のインスタグラムを更新。共演者との2ショットを公開した。「第38回東京国際映画祭」と書き出した柴咲。「レッドカーペットイベントに参加させていただきました」と報告した。「映画『兄を持ち運べるサイズに』11/28公開」として、出演作で共演した女優・満島ひかりとの2ショットを掲載。レッドカーペットの上で仲良く腕組みし笑顔で写真に収まった。ファンからは「距離感、素敵」「美し