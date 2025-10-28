宮城県知事選に出馬し、参政党から支援を受けた前自民党参院議員の和田政宗氏（５１）について、自民党県連は２７日、処分の検討を始めた。和田氏は現在党県連顧問を務める。和田氏は知事選で参政党と政策に関する覚書を締結し、同党から全面的な支援を受けていた。同日開催した自民党県連常任役員会で出席者からは、無断で他党と覚書を結んだなどとして、和田氏の処分を求める声が上がったという。処分には役職停止と除名の