シンガー・ソングライターのイルカ（74）が28日までにSNSを更新し「突然のご報告で申し訳ありません。父97歳が10月21日急逝致しました」と、ジャズバンド「スターダスターズ」のサックス奏者だった父・保坂俊雄さんが亡くなったことを報告した。祭壇の写真を投稿し「今年は7月と10月に内視鏡手術を受け17日『イルカwith Friends』コンサートのステージで演奏し拍手喝采を頂き本当に御満悦の父は全てクリアしサッと旅立ちました」と