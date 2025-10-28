鹿角市八幡平の果樹園でリンゴ約100個が食べられているのが見つかりました。クマによる被害とみられています。鹿角警察署の調べによりますと27日午後、鹿角市八幡平字旗本の果樹園を鹿角市の60代の男性が確認したところ、リンゴ約100個が食べられているのを発見しました。付近にはクマのものと思われる痕跡があり、26日午前10時ごろから27日午後1時ごろまでの間に被害にあったとみられています。最も近い民家まではおよそ50メ}