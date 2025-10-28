子どものスマホ利用を制限する方法はあるのか。麗澤大学工学部教授の宗健さんは「スマホは人間関係を支える重要な社会インフラであり、使わないわけにはいかない。子どもに規制をするなら、親子共通のルールをつくったほうがいい」という――。写真＝iStock.com／miya227※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miya227■スマホはこの十数年で急速に普及したアメリカで初代iPhoneが発売されたのは2007年6月で、日本では翌年の20