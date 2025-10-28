欧州委員会（EU）が提出した“ある法案”が物議をかもしている。私的なメッセージを含む通信内容をスキャンし、検出した内容を当局に報告することをプロバイダーに義務付けるというものだ。ドイツ在住作家の川口マーン惠美さんは「『子供を性犯罪から守るため』という大義名分を掲げているが、それはタテマエだ。当局の真の目的は全く別のところにある」という――。■EU当局が進める“ある計画”「通信の秘密」は、個人の尊厳を守