欧州委員会（EU）が提出した“ある法案”が物議をかもしている。私的なメッセージを含む通信内容をスキャンし、検出した内容を当局に報告することをプロバイダーに義務付けるというものだ。ドイツ在住作家の川口マーン惠美さんは「『子供を性犯罪から守るため』という大義名分を掲げているが、それはタテマエだ。当局の真の目的は全く別のところにある」という――。■EU当局が進める“ある計画”「通信の秘密」は、個人の尊厳を守
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 即入院で活動休止 番組での予兆
- 3. クマ襲撃 遺品に給食費の領収書
- 4. 自称21歳を緊急逮捕 中2と発覚
- 5. マクドナルド、紙ストロー終了へ
- 6. 八千草さん 遺言書34回書いたか
- 7. 「日の丸損壊罪」参政が法案提出
- 8. 人気漫画家2人 大谷イラスト描く
- 9. 池袋の270mタワーを巡り異常事態
- 10. 国会前でビール瓶1万本が落下
- 1. クマ襲撃 遺品に給食費の領収書
- 2. 自称21歳を緊急逮捕 中2と発覚
- 3. マクドナルド、紙ストロー終了へ
- 4. 国会前でビール瓶1万本が落下
- 5. 高市首相&トランプ氏 握手交わす
- 6. 陛下とトランプ氏 大谷を話題に
- 7. トランプ氏 体格の良さに驚く声
- 8. 銀行の地下駐車場に子グマ侵入
- 9. 夜勤で患者にキスか「愛情表現」
- 10. 高市首相と野田聖子氏の差 見解
- 1. 「日の丸損壊罪」参政が法案提出
- 2. 池袋の270mタワーを巡り異常事態
- 3. 不登校の娘「死にたい」女性号泣
- 4. 高市氏 トランプ氏を「推薦」か
- 5. 水を差すな 玉川徹氏に批判の声
- 6. トランプ氏 陛下はグレイトマン
- 7. 「クマ射殺可哀想」に倉田氏疑問
- 8. Z世代に不評 島型デスクはキモい
- 9. 激震のモームリ 法の越境ライン
- 10. 佳子さま 皇室から離脱できない?
- 1. 日本と出会い「人生観変わった」
- 2. 中国 米軍機墜落に「支援用意」
- 3. タイタン 常温では不向きな存在?
- 4. 子どもにため口「失礼だ」韓国
- 5. 旧統一教会トップ 64億円の賭博?
- 6. トランプ氏 新たな疑問が浮上
- 7. ウ大統領 露の石油輸出5割減収か
- 8. 中国が「パンダ外交」の継承者?
- 9. 韓国が日本との経済協力を提案
- 10. AMD モバイル向けAPUを発表
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. あ…死ぬな 3カ月で退職した理由
- 3. 約3万人 Amazonが人員削減検討か
- 4. 子から10万円の仕送り 非課税か
- 5. 激震のモームリ 法の越境ライン
- 6. 「マジ辛い」現場監督の仕事内容
- 7. ドライバーは末端 考え方を批判
- 8. 日経平均5万円台 若者層にも影響
- 9. クマ 殺した人間に葉をかける訳
- 10. 「2万円給付金」は“住民税非課税世帯”に支給予定が取りやめに!? 代わりに「給付付き税額控除」を検討中らしいけど、中間層にも“恩恵”はあるの？
- 1. スマホ動作を早くする? 噂を検証
- 2. Amazonで熊撃退スプレーが人気
- 3. スマホの最新売れ筋ランキング
- 4. 完成度高いヘッドフォン 登場
- 5. PFUが開発・販売するキーボード
- 6. JR東「職住近接」が進む? 解説
- 7. 日本最大級の「CEATEC」に出展
- 8. シャープ 4K液晶テレビを比較
- 9. ダイソーのカードホルダーが便利
- 10. わずか8g チタン製ミニナイフ
- 1. 指名漏れ投手「俺迷惑かけてる」
- 2. 大谷弾の直後 ド軍に悪夢が襲う
- 3. 大谷翔平に「モンスターだ」脱帽
- 4. セブン&アイとイオンで明暗が
- 5. 大谷1番打者は間違い 異例の提言
- 6. 日本ハム・伊藤大海 初の沢村賞
- 7. 元MLB選手 山本由伸に疑問投稿
- 8. 「性交」を理由に出場停止を回避
- 9. 大谷「家庭では言われないよう」
- 10. WS第3戦 大谷に2試合ぶり豪快弾
- 1. 即入院で活動休止 番組での予兆
- 2. 八千草さん 遺言書34回書いたか
- 3. 人気漫画家2人 大谷イラスト描く
- 4. 国分はハメられた? 陰謀論が拡散
- 5. ミセスのライブで出産? 賛否の声
- 6. 米倉の麻薬疑惑 マトリに怒り
- 7. チェンソーマン 興収71.1億突破
- 8. 黄色は「不祥事が多い」戦慄
- 9. フジが社運懸けたドラマ 大コケ?
- 10. SASUKE「ネタバレ」に興醒めの声
- 1. 夫公認 30歳女性セクシー女優に
- 2. 母たちのLINEあるある 共感の嵐
- 3. 「心ない一言」を受け流す極意
- 4. サプリメント選びは質に注目
- 5. 経験なし 55歳独身女性の恋愛
- 6. −20歳 顔のたるみ解消ケア術
- 7. 開店前に来店する客が「迷惑」
- 8. Amazon宣伝のスーツケースが便利
- 9. マウントをとったあげく夫と不倫
- 10. GUとアンダーカバーがコラボ