年の差婚では、何に気を付けておいたらいいのか。離婚や男女問題に詳しい弁護士の堀井亜生さんは「結婚生活は、相手の家族の問題を避けて通ることはできない。特に年の差婚は、相手の親が、自分の祖父母世代かもしれないという視点を持っておく必要がある」という――。※本原稿で挙げる事例は、実際にあった事例を守秘義務とプライバシーに配慮して修正したものです。写真＝iStock.com／maximkabb※写真はイメージです - 写真＝iS