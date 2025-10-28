◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席で二塁打を放ち、6試合連続安打をマークした。相手先発の41歳シャーザーはサイ・ヤング賞3度、通算221勝のベテラン右腕。異なる4球団でのWS進出はMLB最多タイ記録とPSも熟知している。