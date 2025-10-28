「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースＯＢの野茂英雄氏が始球式に登場。スタンドから大歓声がわき起こった。背番号１６のユニホームを身にまとい、紹介のアナウンスでは大きな拍手と歓声がわき起こった。１９９５年のメジャーデビューからちょうど３０周年。山本由伸投手が捕手役を務めた。マウンドではなく、その手前に立った野茂氏。セットポジションから往年の