「簡単すぎる」とSNSで議論を呼ぶ外国免許の「外免切替」近年、日本で外国免許切替（外免切替）を利用したドライバーによる交通事故の増加が注目を集めています。SNSでは制度のあり方に対して批判や疑問の声が相次ぐ一方で、国際的な往来に必要な仕組みとしての意義を指摘する意見もあります。「外免切替」10月から厳格化!? SNSでの反響は？（画像はイメージ）【画像】「すげぇ！」これが超激レアな「最強免許」です（22枚）