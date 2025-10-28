「食べなければ痩せられる」――ダイエットをする時に誰もがそう考えるのではないでしょうか。しかしそう信じて努力しても、結果が出ないどころか、むしろ体重が増えてしまう。そんな経験をしたことのある人は少なくないでしょう。今回お話を伺ったMさん（47歳）も、まさにそのひとりでした。Mさんはこれまで数々のダイエット法を試し、「食べない」「サプリに頼る」「単品だけ食べる」などの方法を取り組んできました。しかし、思