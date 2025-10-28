女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2020年10月11日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝昔ほどではありませんが、子供の結婚相手の家柄や学歴が気になる親はいるようです。なかには釣り合わないと思い、反対こそしなくてもネチネチと相手に嫌味を言ったりするケースもあるそう。「元カレの母親がまさにそのタイプ。私も一応大卒な