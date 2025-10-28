大学受験を控えた彼氏・カンちゃんになかなか会えず、寂しい日々を送っていたかか丸'22(@maru_maru_kazok)さん。ほんの少しの時間でも会えた時はとてもうれしく、楽しい時間を過ごしていましたが、自分の気持ちは伝えず飲みこんでいました。友人のアドバイスを得て、センター試験の前日に差し入れをすることにしたかか丸'22さん。カンちゃんのことを思い悩みながら温かいお茶とチョコを買いますが、カンちゃんの反応は意外な