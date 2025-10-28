JRAが馬券を発売する第42回BCマイル（米G1、11月1日＝日本時間2日朝、デルマー、芝1600メートル）は27日、公開枠順抽選会が開かれ、出走馬と騎手、枠順が確定した。8月3日の前走クイーンSで2度目の重賞制覇を飾った後は秋に備え、日本から遠征中のアルジーヌ（牝5＝中内田、父ロードカナロア）はランフランコ・デットーリ（54）との初コンビで臨む。枠は9番に入った。デットーリは欧米、アジアと国を問わず多くのG1タイトル