10月25日、静岡県西部の医療機関に入院中の男児の口に手指を押し込む暴行を加えた疑いで、30歳の父親が27日に逮捕されました。 暴行の疑いで逮捕されたのは、県西部に住む会社員の男（30）です。警察の調べによりますと、男は25日、県西部にある医療機関で入院中の男児の口に手指を押し込む暴行を加えた疑いが持たれています。 警察によりますと、男は男児の父親で、27日に関係機関から警察に通報があり、男は27日夜、暴行の疑い