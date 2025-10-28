米大リーグ、ドジャースのベッツ＝21日【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は27日、野球での活躍に加えて社会貢献に尽力した選手に贈る「ロベルト・クレメンテ賞」に、ドジャースの遊撃手ベッツを選んだと発表した。恵まれない若者への支援活動や1月にロサンゼルス一帯で発生した大規模な山火事の復興支援が評価された。ベッツは記者会見で「ただ純粋に誰かのためになりたかっただけ。このような形で認められるのはすごくうれ