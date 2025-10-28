旬の「里いも」を使ったおかず 秋から冬にかけて旬をむかえる「里いも」と、豚肉を使ったレシピにフィーチャー！お財布に優しいところも嬉しいポイントです。さっそくチェックしてみて。 香ばしい！ごま味噌味濃厚オイスターソース炒めクセになるオイマヨにんにく味噌が食欲を刺激豚肉とあわせておいしく＆リーズナブルに ホクホクした「里いも」は、煮物のイメージが強い食材ですが、実は炒め物にしてもおいしいんです。今回は