朝から大満足！絶品トースト4選 慌ただしい朝でもしっかりと朝食を取ることで、一日を気分よくスタートできますよね。今回紹介する「ケチャたまトースト」なら、手軽に絶品の味わいを用意できますよ。 ほんのりやさしい甘めカリカリ＆ふわふわシャキシャキ玉ねぎが◎切り口もキレイに仕上がる忙しい日の強い味方！ 年も後半にさしかかり、慌ただしい日々を送っている方も、朝から大満足なおいしさを楽しめるトーストレシピ。料