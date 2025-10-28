「クッシング症候群」という病名を聞いたことはありますか？ ホルモンの異常により発症する病気で、顔が丸くなったり、血糖値や血圧が高くなったりすることで発見されることもあります。しかし、「ただの肥満」と勘違いされ、見逃されてしまうこともあるそうです。今回は、クッシング症候群の原因などについて「小暮医院」の小暮先生に解説していただきました。 監修医師：小暮 晃一郎（小暮医院） 東京医科大学卒業。その後