歌手でタレント・あのが21日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。ゲストのくりぃむしちゅー・上田晋也に感謝する場面があった。あの○あの、上田晋也に感謝するワケアイドル時代、上田に“共演NG”を突き付けられたというあの。「嫌われたっていうか(笑)。どう思ってました?」と切り込むと、上田は、「不思議な子だなって。つかみどころがないというか、得体が知れ