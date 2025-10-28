NHKの朝ドラ「ばけばけ」で注目される作家・小泉八雲。日本各地を移り住みながら、神々の国・松江で日本の美しさに触れた彼は、その後とある地で思わぬ失望を味わう。日本を愛する文豪が、「日本で住んだ一番興味のない都市」とまでこぼした胸の内に迫る。※本稿は、小泉 凡『セツと八雲』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。ドラマ化で盛り上がる「セツと八雲」ムーブメントラフカヂオ・ヘルン。八雲は島根県尋