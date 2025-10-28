いま、中学受験の世界で増えているのが「二世受験」だ。ただし、親世代が歩んだ道筋は、もはや通用しない。かつての常識を信じて挑めば、思わぬ落とし穴にはまりかねない。変わりゆく受験で、今何が必要なのか解説する連載第28回。（進学塾VAMOS代表富永雄輔、構成／ライター奥田由意）なぜ親は再び子を受験に送り出すのか最近の中学受験で特に目立つのが、「二世受験」の増加です。保護者自身が中学受験を経験し、自分の子