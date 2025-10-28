将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）と同学年の挑戦者・伊藤匠叡王（23）が激突する第73期王座戦五番勝負第5局が10月28日、山梨県甲府市の「常磐ホテル」で対局を開始した。シリーズ成績は、両者2勝2敗のタイ。運命の最終局を制し、王座のタイトルを手にするのはどちらか。振り駒の結果、先手番は伊藤叡王に決まった。【中継】藤井王座VS伊藤叡王 注目の第5局（生中継中）防衛で3連覇達成か、新王座