日韓両政府は、31日から韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせ、高市早苗首相と韓国の李在明大統領による初会談を30日に実施する方向で調整に入った。日韓外交筋が28日、明らかにした。