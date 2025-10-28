″女子サッカー界のレディー・ガガ″あるときはトレードマークのピンクヘアにヒョウ柄のセットアップ。ときには黒のレザーパンツにド派手なピンクのファーを羽織ったへそ出しルック。女子サッカー日本代表ＭＦ、遠藤純（25）のインスタグラムが話題だ。福島県出身の遠藤は’21年まで国内の日テレ・ベレーザに所属。’22年からＬＡに本拠を置く世界最高峰の女子サッカーリーグのひとつ、アメリカのＮＷＳＬのエンジェル・シティでプ