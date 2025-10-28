バスケットボールＢ１・京都ハンナリーズの２選手がこのほど、京都府警によるＳＮＳ上の犯罪被害防止ポスターに起用された。ともにＰＧの小川麻斗、渋田怜音で、「ＤＡＮＧＥＲＳＮＳ！」の大きな文字と被害に遭わないための３原則として〈１〉会わない〈２〉書き込まない〈３〉掲載しないとして、注意喚起している。府警とハンナリーズではこれまでも大麻乱用防止に向けた啓発動画を作成し続けおり、今年７月には「少年の健