自炊のレベルが上がってきて、ここ最近はグラタンや揚げ物を楽しんでいる。32年間生きてきた中で10分も包丁を握ったことないにもかかわらず、ホワイトソースも作れるし、天ぷらも揚げられるようになったのだから、大したものだろう。そんな自信をつけていた折、大戸屋に昼食で入った。そこで、期間限定のアボカドタルタルのハワイアンチキン南蛮と、今が旬のサンマを一尾を食べたところ、あまりにも美味しすぎた。◆大戸屋に入るの