「新幹線」の車内では、さまざまな人が乗り合わせるだけに、お互いに配慮することが重要だ。しかしながら、他人の“マナー違反”が目につくこともあるかもしれない。注意したくもなるが、相手が逆上してしまう可能性もあるため、その判断は難しいところである。◆穏やかな車内に迷惑すぎる親子が登場佐藤拓也さん（仮名）は、大阪発の新幹線で実家へ帰省する途中だった。「僕は窓際の席で外の景色をぼんやり眺めていたんです。穏