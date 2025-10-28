『おちょやん』『あなたのブツが、ここに』『SHUT UP』『ラストマイル』など、さまざまなドラマや映画で独自の存在感を放ち、昨年デビュー10周年を迎えた俳優・仁村紗和。このたび自身初となる写真集『燦爛』の発売を記念し、東京・お茶の水「オチャノバ」にてお渡し会ならびに記者会見が10月25日に行われた。◆初上陸の台南で撮り下ろした「ありのままの仁村紗和」が満載今回の写真集は本人たっての希望もあり、自身がまだ訪れた