テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２８日、トランプ米大統領が２７日に来日したことを報じた。２期目初の訪日で羽田空港に到着しその後、皇居で天皇陛下と会見。きょう２８日に高市早苗首相と初めて対面で会談する。コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、トランプ大統領と高市首相の会談でのポイントを「暮らしに関わるっていうふうなことで言えば為替なんです」と指摘した