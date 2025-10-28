【ワシントン共同】米東部ボストンのマサチューセッツ総合病院で1月に男性（67）に移植したブタの腎臓に機能低下がみられたため、摘出手術を実施したと、病院側が10月27日、明らかにした。声明で、ブタの腎臓と共に271日間生存できたのは「世界記録」だと指摘。「世界中の腎不全患者の励みになった」と男性をたたえた。