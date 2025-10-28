「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャースが球場入りの様子を公開。大谷翔平投手はネイビーのシャツにデニムを合わせたシンプルなスタイルでクラブハウスへ入った。中でも目を引いたのは山本由伸投手だ。これまであまり見たことがなかったド派手なジャケットを着て球場入り。さまざまなロゴがプリントされており、右腕の表情とも相まって温かな雰囲気をかもし出している