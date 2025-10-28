「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース−ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ブルージェイズが球場入りの様子を公開。ゲレーロＪｒ．はド迫力のセットアップコーデでクラブハウスへ入った。ブラウンのセットアップに大きなネックレス。ヘッドフォンにサングラスを装着したいでたちでバスから降りてきてゲレーロＪｒ．。迫力十分のいでたちだが、セットアップの刺しゅうとスニーカーがともにライトグリーンとオシャレ