アメリカのネット通販大手アマゾンが3万人規模の人員削減を計画していることがわかりました。ロイター通信は27日、関係者の話として、アマゾンが最大3万人の人員削減を計画していると報じました。新型コロナウイルスの感染拡大時に巣ごもり需要の拡大によって過剰に採用した人員の調整などが目的で、アマゾンとしては2022年から2023年にかけておよそ2万7千人を削減して以来の大規模な人員削減になるとしています。今回の計画では管