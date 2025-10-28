鴨川温泉は、千葉県南房総の鴨川海岸沿いに広がる温泉地です。2003年に開場した比較的新しい温泉地ですが、太平洋に面した絶好のロケーションに恵まれ、海景色を望む温泉宿が数多く立ち並んでいます。泉質はアルカリ性単純温泉が多く、肌にやさしいとされることから、ファミリー層や女性にも人気。1年を通してリゾート感覚で海と温泉を楽しめるのが大きな魅力です。「鴨川温泉」周辺には何がある？鴨川温泉の周辺には、県内最大規