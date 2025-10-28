「数字見ても分かる通り、キャリアで一番ダメな年だったと思います」。ロッテ・益田直也は2025年シーズンをこのように振り返った。益田は昨季まで6年連続20セーブ以上を挙げ、昨季も25セーブをマーク。昨季終了時点で通算243セーブを挙げ、名球会入会規定の条件のひとつである通算250セーブまで残り7つに迫った状況で2025年シーズンを迎えた。今季は初登板となった3月29日のソフトバンク戦、5−4の10回裏にマウンドに上が