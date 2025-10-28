アイドルグループ・ももいろクローバーZの百田夏菜子（31歳）が、10月27日に放送されたバラエティ番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）で、朝ドラ「べっぴんさん」で共演した芳根京子について、「当時、人が壊れるところを初めて見た」とコメントを寄せた。映画「君の顔では泣けない」に出演する芳根京子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。人生を変えた、という朝ドラ「べっぴんさん」の話題となり、朝ドラ関係者に伝わる