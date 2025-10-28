東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.88高値8.91安値8.85 8.97ハイブレイク 8.94抵抗2 8.91抵抗1 8.88ピボット 8.85支持1 8.82支持2 8.79ローブレイク シンガポールドル円 終値117.88高値118.09安値117.68 118.50ハイブレイク 118.29抵抗2 118.09抵抗1 117.88ピボット 117.68支持1 117.47支持2 117.27ローブレイ