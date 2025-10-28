吉田アラシレスリングのU23（23歳以下）世界選手権は27日、セルビアのノビサドで行われ、男子フリースタイル97キロ級決勝で吉田アラシ（日大）がジョージア選手にテクニカルスペリオリティー勝ちして優勝した。同61キロ級の向田旭登（専大）はウクライナ選手との3位決定戦を制して銅メダルだった。（共同）