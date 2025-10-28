日本経済新聞社は２７日の取引終了後、日経平均株価の構成銘柄であるニデックについて、東京証券取引所が特別注意銘柄への指定を発表したことに伴い、１１月５日付で銘柄を入れ替えると発表した。イビデンを採用し、ニデックを除外する。イビデンの株価換算係数は１とする。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS