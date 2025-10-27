「シャネル（CHANEL）」のリキッドリップカラー「ル ルージュ デュオ ウルトラ トゥニュ」から新色2種「ル ルージュ デュオ ウルトラ トゥニュ 188 キャラメルベージュ」（限定品 6270円）、「ル ルージュ デュオ ウルトラ トゥニュ 192 コーラルピンク」（限定品 6270円）が、数量限定で12月1日に登場する。 【画像をもっと見る】 ル ルージュ デュオ ウルトラ トゥニュは、長時間仕上がりをキープし、ストレスフリーに楽しむ