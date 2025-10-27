「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」がプロデュースするカレーショップ「CURRY UP」が、渋谷PARCO地下1階に国内3店舗目となる新店舗をオープンする。営業開始日は10月29日。 【画像をもっと見る】 CURRY UPは2010年に東京・原宿で誕生。オリジナルスパイスを使用した無添加カレーを提供している。店名はファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）が命名。新店舗では、渋谷店限定のサイドメニューとして「カリーアップ ポー