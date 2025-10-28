２６日まで長野エムウェーブで行われたスピードスケートの全日本距離別選手権で、ミラノ・コルティナ五輪の出場枠がかかるワールドカップ（Ｗ杯）前半戦の日本代表が決まった。１９９８年長野五輪女子５００メートル銅メダリストで、本紙で解説を務める岡崎朋美さんが大会を振り返った。◇女子５００メートルを制した吉田雪乃選手（寿広）は動きがよくなっていました。長野五輪金メダルの清水宏保氏もサポートに入り、トップス