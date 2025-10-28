ポストシーズンで2試合連続の完投勝利は「より明るい未来」米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発し完投勝利。チームが1勝1敗のタイに持ち込むのに貢献した。そして注目されているのが、2023年のオフに山本がドジャースと結んだ12年総額3億2500万ドル（約463億円＝当時）の契約。疑問の目で見られたこともあったが、米メディアは「